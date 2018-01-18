За здоровьем космонавтов будут следить по их дыханию
После длительного полёта в космос и посадки в выдыхаемом воздухе появляются новые белки, свидетельствующие о повреждениях внутри организма.
Фото ФГУП "ЦЭНКИ".
Команда учёных из МГУ разработала новый метод диагностики состояния дыхательных путей на основе анализа выдыхаемого воздуха. Его можно использовать, чтобы следить за состоянием здоровья космонавтов во время и после полёта.
Специалисты исследовали белки, содержащиеся в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) космонавтов до и после полёта. Оказалось, что белковый состав в двух этих случаях значительно отличается. После длительного полёта и посадки в выдыхаемом воздухе появились новые белки, свидетельствующие о повреждениях внутри организма космонавта.
Авторы исследования поясняют: конденсат выдыхаемого воздуха — это проба, которую получают из выдыхаемого пациентом воздуха при его охлаждении. В нём содержатся разные биологические вещества, такие как белки, липиды и нуклеотиды, по которым можно судить о патологических процессах в организме. При этом сбор КВВ — неинвазивный метод, он не требует сложных процедур и применим даже к пациентам в очень тяжёлом состоянии.
Однако анализ конденсата выдыхаемого воздуха нельзя назвать идеальным диагностическим методом из-за очень низкого содержания макромолекул в выдыхаемом воздухе. Задачу осложняет также их большая вариабельность и то, что молекулы обычно попадают в выдыхаемый воздух только частично.
Эти проблемы попытались решить исследователи из Международного биотехнологического центра МГУ при изучении КВВ космонавтов.
Учёные разработали метод диагностики состояния космонавтов на основе изучения белков, содержащихся в КВВ. Выдыхаемый космонавтами воздух собирали в охлаждаемые ёмкости, получая конденсат, а потом с помощью лиофилизации (осторожного высушивания) выделяли из него белки.
Пробы брали у космонавтов до и после продолжительных орбитальных полётов на Международную космическую станцию, в ходе предполётной подготовки, в момент посадки спускаемых аппаратов и через семь суток после посадки.
Выделенные белки сначала гидролизовали, то есть расщепляли на отдельные части, с помощью фермента трипсина. После этого их изучали методом масс-спектрометрии ультравысокого разрешения в сочетании с высокоэффективной жидкостной хроматографией. После получения данных с масс-спектрометра их долго обрабатывали с помощью различных биоинформатических методов — в основном тех, которые подразумевают работу с большими массивами данных.
"Применение математических методов компьютерного анализа стало действительно прорывом, поскольку КВВ не позволяет проводить количественный анализ белков, более того, белки в нём присутствуют в виде отдельных фрагментов и в крайне низкой концентрации", — сообщает Кристина Федорченко, ассистент Международного биотехнологического центра МГУ.
По результатам исследования учёные обнаружили 44 белка, которые появились после долгого полёта и посадки. Среди них было много белков иммунного ответа, что свидетельствует о повреждении клеток и сосудов. В некоторых пробах даже обнаружили белки-онкомаркеры. Таким образом, благодаря изучению КВВ станет возможно вовремя диагностировать патологические изменения в состоянии космонавтов, говорят авторы работы.
Впрочем, с помощью разрабатываемого подхода можно будет создать новый метод ранней диагностики онкологических и респираторных заболеваний не только для космонавтов. Особенно пригодится анализ конденсата выдыхаемого воздуха для работы с пациентами, которые подвержены высокому риску развития различных патологий дыхательной системы.
Метод также можно использовать и для фундаментальных исследований: он поможет подробно изучить, как развиваются патологические изменения на ранних стадиях онкологических заболеваний, добавляют учёные.
Отметим, что создаваемые подходы к проведению масштабных исследований КВВ в условиях клиники, а также подходы к сбору, хранению, подготовке и анализу образцов являются абсолютно новыми. На их базе впоследствии будут созданы протоколы методов диагностики на стадии научно-исследовательских работ.
Результаты работы российских специалистов опубликованы в издании Expert Review of Proteomics. Исследование проводилось совместно с Институтом биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН.
Напомним, ранее стало известно, что невесомость влияет на здоровье космонавтов на молекулярном уровне, а также отрицательно воздействует на гены. Также исследователи установили, что космические миссии делают сердца астронавтов сферическими.
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