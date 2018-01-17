КНДР примет участие в Паралимпийских играх в Южной Корее

Корейская народно-демократическая республика приняла решение отправить на зимние Паралимпийские игры делегацию, которая будет состоять из 150 человек. В ней также найдется место и северокорейским спортсменам. Об этом стало известно после переговоров между представителями Сеула и Пхеньяна.

Делегации Южной Кореи и КНДР достигли договоренности о присутствии на Паралимпийских играх северокорейских спортсменов. Кроме того, Северная Корея отправит демонстрационную команду тхэквондистов. Она будет состоять из 30 человек, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что на церемонии открытия Олимпиады сборные Южной Кореи и Корейской народно-демократической республики пройдут под единым флагом.