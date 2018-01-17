Жители Оймякона недоумевают, почему о них пишут зарубежные СМИ

В начале января о якутском селе Оймякон написали многие российские и зарубежные СМИ. Это случилось из-за того, что температура в населенном пункте опустилась до -62 °C. Жители Оймякона, впрочем, говорят, что такие холода для них обычное дело.

О рекордном похолодании в популярном у туристов со всего мира Оймяконе в январе написали, среди прочих, британские издания Independent и The Telegraph, а также американская газета Washington Post.

Житель села Семен Винокуров заявил, впрочем, что столь низкая температура для Оймякона – обычное дело, сообщает Yakutsk.Ru.

"Странно, что журналисты звонят и спрашивают, как вы там живете. Я отвечаю, вы приезжайте и сами увидите, что живем обычной жизнью", — заявил Винокуров, который опубликовал 14 января ставшее популярным видео, в котором девятилетний мальчик спокойно смахивает снег с лошадки при морозе в -60 °C

Местные жительницы также публикуют селфи с заснеженными ресницами на морозе и пишут, что нисколько не страдают от холодов.

Якутское село Оймякон считается самым холодным обитаемым местом на Земле.