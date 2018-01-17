Бобры затопили целую деревню в Татарстане

Построенная бобрами плотина на реке Брустанке стала причиной затопления деревни в Мензелинском районе Татарстана — под водой оказались и центральная улица, и хозяйские погреба с запасами на зиму. Отчаявшиеся вернуться к сухопутному образу жизни люди сняли на видео свой "водный быт".

"В деревню ни заехать, ни проехать. По улице Советской только на лодке. Во дворах вода, в сараях вода. В погребах, где запасы, тоже вода. Но людям из этой деревни никто не может помочь. Но люди живут — существуют в этой деревне круглый год", — с этого крика о помощи местной жительницы Эльвиры и началась история спасения деревни Куяново. Судя по представленным кадрам, женщина ничуть не преувеличивает — деревня действительно оказалась "водоплавающей".

После визита чиновников местные спасатели установили, что потоп случился из-за разлива реки, на которой двумя километрами выше по течению бобры соорудили плотину. Ее бы сломать, но на это, по словам начальника Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона Валерия Губернаторова, требуется разрешение комитета Татарстана по биологическим ресурсам, а оно-то пока не получено. Более того, предстоят переговоры с районным охотхозяйством, дабы получить разрешение на отстрел грызунов, ибо в противном случае плотина будет возведена вновь.

Пока спасатели и чиновники согласовывают спорные моменты и оформляют бумаги, жители Куяново продолжают мечтать о сухой жизни, при этом сплавляясь по центральной улице на лодках.