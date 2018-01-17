20-тонные истребители впервые приземлились на обычную автотрассу

Пара многоцелевых истребителей Су-30СМ и один бомбардировщик Су-34 впервые в истории российских воздушно-космических сил приземлились на обыкновенную автомобильную трассу. Уникальная операции проводилась в рамках масштабных учений Южного военного округа. Военные превратили в импровизированный аэродром участок дороги, которая соединяет Ростовскую и Волгоградскую области, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Боевые машины садились так называемым конвейерным способом: самолеты касались земли, прокатывались по трассе несколько десятков метров, после чего снова взлетали. В пресс-службе уточнили, что в кабине одного из истребителей сидел командующий 4-й армии ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.

Военные самолеты садились на автотрассы и раньше. Например, в Белоруссии подобная тренировка проводится регулярно. Но обычно приземляются относительно небольшие истребители и штурмовики, например, МиГ-29 и Су-25, которые весят около 14 тонн. А Су-30СМ и Су-34 гораздо тяжелее. Масса первого – около 20 тонн, второго почти вдвое больше.