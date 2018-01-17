Чемпионат Европы. Фигурист Алиев стал вторым после короткой программы

В Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Открыли турнир мужчины, которые 17 января соревновались в короткой программе. Россию представляли сразу три фигуриста – Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин. Лучшим из наших оказался Дмитрий Алиев, занявший второе место.

Бронзовый призер чемпионата России набрал после короткой программы 91,33 балла. Четвертым стал Михаил Коляда с результатом 83,41. У Александра Самарина 74,25 баллов и девятое место. Лидером же после короткой программы оказался испанский фигурист Хавьер Фернандес, набравший 103,82 балла. Произвольная программа у мужчин пройдет 19 января.

Позже, 17 января, в 19:00 по московскому времени на арене "Мегаспорт" начнутся соревнования у спортивных пар в короткой программе. За Россию выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт.

18 января в борьбу за награды чемпионата Европы вступят женщины. Также в этот день спортивные пары покажут свои произвольные программы. Завершится же турнир 21 января.