"Это моя мойва": настырный песец съел улов норильского рыбака

Выбравшийся на подледную рыбалку житель Норильска столкнулся с проголодавшимся песцом, который всячески претендовал на пойманную мойву и в конце концов осмелился вплотную подойти к человеку. Рыбак не упустил возможности отчитать зверя за наглость, но в конце концов угостил его рыбой.

"Это моя рыба! Моя рыба в лунке лежит! Что ты будешь делать, что за наглость?! Вот ты наглый! Как так можно? Ну нельзя быть таким наглым! Парень, не наглей так сильно! Не ешь! Фу! Это моя мойва! Лунка моя, рыба моя, говорю! Ну ты кадр! Ладно, бери, бери… Считай, что выкопал. Это тебе за фокус", — сдался он.

Судя по всему, песец не ограничился одной мойвой, продолжив выпрашивать у рыбака его улов.