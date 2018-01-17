Бывший глава СБ Березовского арестован на 2 месяца

До 16 марта Лефортовский суд Москвы арестовал экс-руководителя службы безопасности предпринимателя Бориса Березовского Сергея Соколова, который подозревается в незаконном хранении оружия, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, заседание проходило в закрытом режиме, слушателей и журналистов пустили лишь на оглашение решения.

Сергея Соколова вместе с двумя другими фигурантами дела — Олегом Антошиным и Русланом Мильченко подозревают в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия.