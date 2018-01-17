Немцы смастерили летающую ванну. Видео

20-летние братья-близнецы из Германии, видеоблогеры The Real Life Guys, смастерили летательный аппарат из обычной ванны. Молодые люди сняли свое достижение на видео, продемонстрировав, что самодельное транспортное средство действительно способно перемещаться по воздуху, сообщает Drone Life.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как один из братьев отправляется в ванне в полет до ближайшего магазина.

Чтобы использовать летательный аппарат, немцы получили специальное разрешение у местных властей. Многие отмечают, что пока использование дронов до конца не урегулировано законом, подобные самодельные летательные аппараты будут появляться все чаще.

Ранее The Real Life Guys сделали из ванны подводную лодку.