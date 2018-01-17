СК назвал две версии убийства бизнесмена в Оренбурге

Следователи связывают убийство предпринимателя Дениса Чернова и его 7-летнего сына в Оренбурге с его профессиональной деятельностью либо личной неприязнью.

Как уточнила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, для организации расследования в Оренбург направлен следователь Главного следственного управления СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование убийства на контроль в центральном аппарате СК и поручил принять все меры по установлению и задержанию виновных.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи провели тщательный осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.

Тела 35-летнего предпринимателя Дениса Чернова и его сына с множественными ножевыми ранениями были обнаружены около 09:00 17 января во дворе жилых домов на Карагандинской улице в салоне иномарки.