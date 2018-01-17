Соперник сборной России по хоккею объявил состав на Олимпиаду

Хоккейная федерация Словакии назвала состав национальной команды на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. В нем оказалось два представителя клубов Континентальной хоккейной лиги. Напомним, что на Играх-2018 словацкая сборная станет соперником россиян на групповом этапе.

Из клубов КХЛ в составе словаков оказались защитник Михал Чайковски из екатеринбургского "Автомобилиста" и нападающий Патрик Лампер из братиславского "Слована".

Патрик Рыбар ("Градец Кралове", Чехия), Ян Лацо ("Спарта", Чехия) и Бранислав Конрад составили вратарскую бригаду. В защитной линии сыграют Иван Баранка ("Витковице", Чехия), Михал Чайковски ("Автомобилист"), Доминик Граняк ("Градец Кралове", Чехия), Томаш Староста ("Дукла" Тренчин, Словакия), Юрай Валах ("Пираты", Чехия), Петер Черешняк ("Пльзень", Чехия), Марек Дялога, Юрай Микуш (оба – "Спарта", Чехия).

Нападающие: Мартин Бакош ("Либерец", Чехия), Томаш Суровы, Милош Бубела (оба – "Банска Бистрица", Словакия), Марцел Гашчак ("Комета", Чехия), Лукаш Цингел ("Градец Кралове", Чехия), Томаш Марцинко ("Оцеларжи", Чехия), Патрик Лампер ("Слован"), Ладислав Надь, Марек Ховорка (оба – "Кошице", Словакия), Андрей Кудрна ("Спарта", Чехия), Петер Олвецки ("Дукла" Тренчин, Словакия), Матей Паулович, Михал Криштоф (оба – "Нитра", Словакия), Матуш Шукел ("Липтовский Микулаш", Словакия).

Сборная Словакии на групповом этапе сразится с командами из США, Словении и России. Хоккейный турнир на Олимпиаде стартует 14 января.