Ивановича похоронят на Аллее великих людей Сербии

В Косово изучают данные со всех камер видеонаблюдения, которые должны помочь в расследовании громкого убийства сербского политика Оливера Ивановича, которое может вновь поджечь Балканы. Кроме этого, полиция назначила награду в 10 тысяч евро за информацию об убийце. И сегодня же началось прощание с Оливером Ивановичем.

Вот уже второй день в небе Косовской Митровицы барражируют натовские вертолеты, в ружье поставлены абсолютно все подразделения международных сил ООН KFOR, полиция и бойцы спецназа. Здание партии гражданской инициативы "Свобода демократия правда" (эту партию возглавлял Оливер Иванович) на время превратилось в зал памяти — гроб с телом политика выносят в присутствии тысяч косовских сербов, которые пришли почтить память о человеке, отдавшего жизнь за свободу Косова и Метохии.

В обстановке беспрецедентных мер безопасности с политиком пришли проститься почти все жители Косовской Митровицы. Основная версия — политика убили непримиримые албанские националисты, чтобы дестабилизировать мирную обстановку в Косово.

Пять огнестрельных ранений в упор из автоматического оружия. Убийство произошло на пороге офиса, который снимала партия Оливера Ивановича — это же место по которому проходит граница города, разделяющая его на Албанскую и Сербскую территорию. Место ритуального убийства — не иначе, считают местные жители.

"Это не просто убийство. Это было выгодно албанским террористам, моджахедам, которых здесь огромное множество. А за ними наверняка стоят американские спецслужбы", — сказал почетный гражданин города Косовска-Митровица Милорад Милантеевич.



Похоронная процессия из местных жителей проводила гроб с Оливером Ивановичем вплоть до окраины Митровицы. Ритуальный автобус уже прибыл в Белград, где политик будет захоронен на аллее великих людей Сербии на кладбище Новогробля.