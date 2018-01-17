Толерантность на грани: британским школьницам запрещают носить юбки

В Конгрессе США скоро может появиться новый активный сенатор. В политическом смысле слова. Внести свой вклад в развитие страны собирается в прошлом военный аналитик разведки, сменивший пол на женский Челси Мэннинг. Бывшая информатор WikiLeaks недавно вышла на свободу. В тюрьме Мэннинг провела семь лет, где, видимо, окончательно поняла, кто она есть на самом деле и прямо в заключении сменила пол. А вот камеру сменить ей не удалось, и уже будучи женщиной, она отбывала наказание в тюрьме для мужчин. Психологическое здоровье трансгендеров неожиданно решили защитить в консервативных школах Британии.

Школа в небольшом городке Льюис стала первой в Англии, где официально утвердили так называемую нейтрально-гендерную политику. Отныне девочкам носить юбки здесь запрещено. Администрация школы считает, что одежда учеников не должна подчеркивать их половую принадлежность, потому что это может вызвать дискомфорт у трансгендеров, то есть у тех учащихся, кто собирается сменить пол.

"Мы верим в права и обязанности, мы верим в равенство и справедливость, — говорит директор школы Тони Смит. — И мы хотим относиться одинаково ко всем".

Кроме этого заявления для прессы школа больше никаких комментариев не дает. "Я сама ходила в эту школу. В то время, наоборот, девочкам разрешали только юбки, — вспоминает Сюзанна Джоли. — Носить брюки было категорически запрещено. А нам с подружками как раз хотелось надеть брюки".

"Если они хотят полной нейтральности, тогда и мальчикам надо разрешить носить юбки, раз уж так пошло", — считает Риана Керим.

В британской системе образования защита прав трансгендеров сегодня считается приоритетом. Национальная ассоциация директоров школ выпустила инструкцию, в которой рекомендует всем перейти на новую форму одежды.

Крупнейший в Великобритании профсоюз учителей предлагает преподавателям вообще отказаться от привычного обращения "леди и джентльмены".

"В нашей всемирно известной школе для мальчиков — Итон — намерены образовывать учеников в соответствии с новыми требованиями, а в ведущей школе для девочек — Святого Павла, которая так называется "школа для девочек", уже запрещено обращение "мальчик" или "девочка", — констатирует бывший советник Министерства образования Великобритании Крис Макговерн.

В прошлом году Найджел и Салли приняли решение забрать своих сыновей из начальной школы на острове Уайт, после того, как сначала у старшего, а потому и у младшего ребенка появились одноклассники-трансгендеры. "Один из учеников стал приходить в школу одеваясь то как девочка, то как мальчик, в зависимости от настроения", — говорит Найджел Роуи.

"Мы сразу пошли в школу, чтобы поговорить с учителем и директором, — добавляет Салли Роуи. — И нас очень обеспокоило то, что мы там услышали. Оказывается, что бы ребенок не делал, они должны это принимать. Иначе потеряют свое место".

Найджел и Салли потребовали независимого расследования. Неясно только, какого результата они сумеют добиться. Если одобренные британским правительством инструкции предписывают директорам школ обеспечивать права трансгендеров, не обращая внимания на чьи-либо жалобы и критику.