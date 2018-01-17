Режиссер "Стражей Галактики" предложил Трампу 100 тысяч долларов за взвешивание

Режиссер фильма "Стражи Галактики" Джеймс Ганн не доверяет результатам медицинского обследования, пройденного Дональдом Трампом. Кинодеятель предложил президенту США 100 тысяч долларов, если тот согласится пройти независимую экспертизу, сообщает Breitbart.

О своем намерении Ганн написал в "Твиттере".

"Я переведу 100 тысяч долларов на счет любимой благотворительной организации Трампа, если он встанет на точные весы под наблюдением беспристрастного врача, которого мы оба одобрим. Я абсолютно серьезно", — заявил режиссер "Стражей Галактики".

I will give 100 thousand dollars to Trump's favorite charity if he will step on an accurate scale with an impartial medical professional, okayed by both of us. For real. #Girther #GirtherMovement — James Gunn (@JamesGunn) 17 января 2018 г.

Ранее врачи Белого дома сообщили, что 71-летний Трамп полностью здоров, его вес при росте в 190 сантиметров составляет 108 килограммов, а сердце президента в состоянии покоя совершает 68 ударов в минуту. Артериальное давление Трампа — 122 на 74. Тем не менее, медики считают, что главе США стоит заняться спортом и сбросить лишний вес.

Впрочем, Джеймс Ганн считает, что правительственные врачи врут. По мнению режиссера, физическое состояние Трампа гораздо хуже опубликованных данных.

Представители главы государства пока никак не прокомментировали предложение режиссера.