Тео Уолкотт перешел из "Арсенала" в "Эвертон"

Футболист сборной Англии Тео Уолкотт перешел из лондонского "Арсенала" в ливерпульский "Эвертон". По информации британских СМИ, сумма трансфера игрока составила 20 миллионов фунтов стерлингов.

Соглашение с 28-летним игроком, который выступает на позициях атакующего полузащитника и форварда, рассчитано до июня 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Эвертона". "Я очень амбициозен, и я пришел сюда, потому что хочу, чтобы клуб вышел на новый уровень, — заявил Уолкотт после подписания контракта. — Я очень рад начать новую главу, чувствую, что это подходящее место для меня".

Уолкотт выступал за "канониров" с 2006 года, вместе с клубом он по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии. "Мне казалось, что мне пора уходить из "Арсенала". Было грустно и одновременно захватывающе, я хочу возродить свою карьеру и подтолкнуть "Эвертон" к успехам", — добавил нападающий.

В нынешнем сезоне Уолкотт сыграл за "Арсенал" в 16 матчах во всех турнирах и забил четыре мяча. В составе сборной Англии футболист провел 47 матчей, в которых забил восемь мячей.