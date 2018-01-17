Трагедия Николая II: вышла новая книга о царе

В Москве состоялась презентация книги кандидата исторических наук, члена Совета Общества "Двуглавый Орёл" Петра Мультатули "Император Николай II. Трагедия непонятого Самодержца".

В работе над книгой автор использовал архивные, мемуарные источники, монографии, в том числе и на иностранных языках, некоторые из которых приводятся впервые.

Мультатули доказывает, что император Николай II являлся инициатором и проводником большинства экономических, промышленных и социальных инициатив, которые преобразили Россию, придав ей статус мировой экономической державы.

Эта книга является частью большой издательской программы Общества "Двуглавый орел", возглавляемой Константином Малофеевым.

"Двуглавый орел" занимается популяризацией исторической России. Книга издана на пожертвования обычных людей. Сбор средств осуществлялся через сайт Общества "Двуглавый орел".