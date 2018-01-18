Том Харди нашел дом уличным щенкам

Британский актер Том Харди помог найти дом четырем щенкам стаффордширского бультерьера. Четвероногие мылыши были найдены в коробке на одной из лондонских улиц и переданы в приют Battersea Dogs & Cats Home. За щенкам выстроилась очередь после того, как Харди опубликовал их фото в "Инстаграме".

Томас Харди призвал своих подписчиков забрать из приюта щенков, которым нет и восьми недель. На "Инстаграм" актера подписаны более 500 тысяч человек.

Новый дом для малышей нашелся уже через пару часов, пишет Daily Mail

В 2017 году Харди потерял любимого пса Вудстока, из-за чего сильно переживал. Актер известен своей любовью к животным.