Турция не допустит создания Штатами "пограничной армии" в Сирии

Турция примет меры, чтобы помешать США создать "армию для защиты границ" в Сирии, которая будет состоять из курдских отрядов.

В заявлении Совета национальной безопасности Турции, в частности, говорится: "Мы не допустим создания террористического коридора и террористической армии вдоль нашей границы. Предпримем все необходимые меры, чтобы это не допустить".

Кроме того, Совбез выступил с требованием к США, чтобы они "немедленно вернули все вооружение, которые было поставлено курдским формирования в Сирии".

Как отмечает ТАСС, с резким осуждением американской инициативы выступил и МИД Турции, а турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заявил,

что США "играют с огнем".

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что планы США по

подготовке отрядов для охраны сирийско-турецкой границы не способствуют урегулированию кризиса вокруг Африна.

Официальный Дамаск считает, что планы Вашингтона представляют угрозу территориальной целостности и единству Сирии.