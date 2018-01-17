В Афинах расстрелян один из "крестных отцов" греческой мафии

Один из бывших "крестных отцов" греческой мафии Василис Стефанакис расстрелян из автомата Калашникова в Афинах, передает РИА Новости.

В декабре 2006 года Стефанакиса приговорили к четырнадцати с половиной годам лишения свободы за рэкет и контрабанду, после девяти лет тюрьмы был освобожден в августе 2016 года.

Летом 2006 года было выписано 44 ордера на его арест за вымогательство и шантаж, контрабанду, его имя связывали с греческой мафией.

В ходе судебного преследования прокуратура обвиняла его в более чем десяти уголовных преступлениях, связанных с подстрекательством к убийствам и убийством его соратников.

Убийство произошло около 19:00 (20:00 по Москве) в районе Хайдари, где Стефанакис владел автостоянкой. По данным полиции, к его автомобилю подъехали два человека на мощном мотоцикле и расстреляли из автомата Калашникова.

По одним данным, в Стефанакиса выпустили 22 пули, по другим — 15. На месте убийства работает полиция. Выясняются все обстоятельства произошедшего.