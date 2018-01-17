40 человек эвакуированы из-за пожара на рынке "Садовод" в Москве

На 24-й линии рынка "Садовод" в столице горит павильон, торговцы и посетители эвакуированы.

Как передает ТАСС, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. С места пожара эвакуировано порядка 40 человек. Всю территорию заволокло густым черным дымом.

МЧС Москвы направляет к месту ЧП дополнительные пожарные подразделения.