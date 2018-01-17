40 человек эвакуированы из-за пожара на рынке "Садовод" в Москве

17 января 201822:11
40 человек эвакуированы из-за пожара на рынке "Садовод" в МосквеЧитайте нас в Telegram
На 24-й линии рынка "Садовод" в столице горит павильон, торговцы и посетители эвакуированы.
Как передает ТАСС, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. С места пожара эвакуировано порядка 40 человек. Всю территорию заволокло густым черным дымом.
МЧС Москвы направляет к месту ЧП дополнительные пожарные подразделения.
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