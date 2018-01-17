UFC. Бой Нурмагомедова с Фергюсоном пройдет в апреле, турнир в России – в сентябре

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в эфире радиопрограммы Toucher and Rich подтвердил бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Поединок состоится 7 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC223.

Ранее стало известно, что ирландец Конор Макгрегор будет лишен титула UFC в легком весе. За пояс должны будут биться Нурмагомедов и Фергюсон, но официального подтверждения этой информации нет. Также сообщалось, что Макгрегор в случае своего возвращения сразу получит титульный бой. То есть его соперником должен стать победитель боя Нурмагомедов – Фергюсон.

Кроме того, стало известно, что UFC подписал контракт о проведении турнира в России. Об этом сообщил российский боец UFC Александр Олейник в своем Instagram. "UFC закончил переговоры с Россией, турниру у нас в стране — быть! Несколько часов назад было подписано соглашение о том, что UFC официально приходит в Россию", — сообщил Олейник. Ранее СМИ сообщали о том, что шоу планируется провести в сентябре в Москве с участием российских бойцов. Называлась фамилия и Нурмагомедова. Специально для этого UFC якобы уже забронировал СК "Олимпийский".

Но на одном турнире в России UFC, который является крупнейшей организацией по проведению боев смешанного стиля, останавливаться не собирается. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, UFC, помимо 2018 года, планирует провести турниры в 2019 и 2020 годах.