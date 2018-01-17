Трамп готов разговаривать с Ким Чен Ыном, но сомневается в успехе

Президент США Дональд Трамп готов сесть за стол переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако не уверен, что это способствовало бы урегулированию кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.

Как передает ТАСС, об этом глава Белого дома заявил в интервью агентству Reuters.

Трамп также проинформировал мировую общественность, что президент России Владимир Путин может сделать многое в ситуации с Северной Кореей, но поскольку отношения между РФ и США сейчас находятся на низком уровне, Вашингтон не может попросить Москву о помощи.

В итоге, по мнению Трампа, "вероятно, Россия дает Пхеньяну то, что Китай забирает". По его мнению, в результате ситуация не такая хорошая, какая она могла бы быть.