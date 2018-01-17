Российские туристы, застрявшие в Мексике, вылетели в Москву

Самолет с сотнями российских туристов, застрявших в Мексике, вылетел из мексиканского курортного города Канкун.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт. По ее словам, это произошло в 22 часа 18 минут по московскому времени.

Прибытие рейса ожидается в столичном аэропорту Внуково в 8 часов 53 минуты утра 18 января. На борту самолета находятся около 500 российских туристов.

В заявлении посольства РФ в Мексике говорится, что причиной задержки чартерного рейса авиакомпании "Россия" в аэропорту Канкуна стала с задолженность авиаперевозчика. В диппредставительстве подчеркнули, что с самого начала были в курсе создавшейся ситуации и по своим каналам предпринимали все необходимые и доступные меры для ее скорейшего разрешения. При этом ранее в авиакомпании "Россия" заявляли, что не имеют задолженности перед аэропортом, напоминает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что пассажиры не могли более суток вылететь домой из-за желания мексиканских пограничников отправить тем же бортом граждан Армении, подлежащих депортации, но позже эту информацию опровергли в МИД Армении. Затем время тянули местные авиационные чиновники, долго не дававшие разрешение на вылет.