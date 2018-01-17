У боксера Дениса Лебедева родился сын

У чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первой тяжелой весовой категории россиянина Дениса Лебедева родился первый сын. Ранее в семье Лебедева рождались только дочери, у боксера их три.

"Поздравляем Дениса Лебедева с рождением сына, желаем здоровья маме и новорожденному, — цитирует РИА Новости заявление промоутерской компании "Мир бокса". — Пусть его жизнь будет счастливой, а его отец будет для него примером того, каким должен быть настоящий мужчина".

Помимо трех дочерей 38-летний спортсмен воспитывает сына своего брата, который рано ушел из жизни.