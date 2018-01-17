В Турции продлен режим ЧП

В Турции на три месяца продлен режим чрезвычайного положения, введенный 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Ранее с соответствующей рекомендацией кабинету министров выступил Совет по национальной безопасности страны.

Как сообщалось, во время беспорядков, вспыхнувших в ходе попытки госпереворота, погибли не менее 250 человек, более 50 тысяч были арестованы, напоминает "Интерфакс". Анкара обвиняет в организации путча проживающего на территории в США турецкого религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, который, в свою очередь, отрицает свою причастность к попытке переворота.