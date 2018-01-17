КХЛ. "Нефтехимик" прервал победную серию ЦСКА

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Нижнекамский "Нефтехимик" на домашнем льду одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0.

Единственную шайбу на 27-й минуте забросил Эрик Нустафссон. Вратарь хозяев Илья Ежов отразил все 37 бросков по своим воротам и провел свой седьмой "сухой" матч в сезоне. "Нефтехимику" удалось прервать победную серию армейцев, которая состояла из восьми матчей. Кроме того, подопечные Андрея Назарова смогли на своем льду обыграть ЦСКА впервые с октября 2011 года.

ЦСКА с 118 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, "Нефтехимик" на Востоке с 85 очками располагается на четвертой строчке.

В другом матче игрового дня казанский "Ак Барс" дома победил хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:1. В составе хозяев свою первую шайбу в КХЛ после возвращения из Национальной хоккейной лиги забросил Александр Бурмистров. Братиславский "Слован" на выезде прервал пятиматчевую победную серию "Сочи" (2:1 Б).