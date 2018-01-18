Экипаж Николаева провалил 11-й этап и потерял лидерство на "Дакаре"

Российский экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева, который лидировал после 10 этапов, потерял лидерство на престижном ралли-марафоне "Дакар". На 11-м этапе ралли-рейда Николаев показал лишь седьмое время.

На спецучастке длиной 280 км, проложенным между городами Белен и Чилесито, Николаев отстал от победителя — белоруса Сергея Вязовича из команды "МАЗ-спорт" – на 42 минуты и 15 секунд. Вторым стал главный конкурент Николаева в общем зачете аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко" (отставание – 1 минута 24 секунды). Третье время на финише показал россиянин Дмитрий Сотников из "Камаз-мастер" (отставание – 28 минут 51 секунда).

Николаев потерял лидерство в генеральной классификации. После 11-го этапа в лидеры вышел экипаж Вильягры, которые опережает россиян на 1 минуту и 7 секунд. Третье место занимает Вязович (отставание – 3 часа 7 минут 22 секунды).