Что почём: МОК назначил зарплату в $2500 российской спортсменке Юлии Степановой

Гонорар легкоатлетки Юлии Степановой, ставшей информатором Всемирного антидопингового агентства, стал известен средствам массовой информации. Данные опубликовали хакеры Fancy Bears, сообщает телеканал "Россия 24". Согласно им, Международный олимпийский комитет ежемесячно выплачивает Степановой 2500 долларов США. Получать их спортсменка будет до конца 2018 года.