По Волге побегут новые пассажирские теплоходы

На заводе в Астрахани заложили новый пассажирский теплоход. Его строительство положит начало новой линейке российских круизных судов. Корабль может пройти по рекам глубиной чуть более метра. И это — далеко не единственное его преимущество.

Старт дан. К строительству круизного судна проекта ПКС 180 "Золотое кольцо" все готово. Дмитрий Сорокин на судостроительном заводе "Лотос" работает больше пяти лет. К этому проекту имеет прямое отношение, его назначили руководителем. Уверен — этот заказ большая удача. Подобные проекты новинка для региональных судостроителей и хороший опыт. За качество здесь ручаются.

"Для нас, это скажем, такой подарок, потому что, никто кроме нас, только мы строим пассажирские суда, и этим можно гордиться. Для завода это играет очень большую роль, соответственно, если мы начали строить серию пассажирских судов, потянутся к нам люди и будем мы строить дальше, и, тем самым, процветать, и будет процветать завод, наша область", — не скрывает радости Дмитрий Сорокин, руководитель проекта ПКС 180 "Золотое кольцо".

Торжественная церемония заняла несколько минут. И уже сегодня корабелы приступили к строительству первого колесного круизного судна. Второе — на очереди. Круизные лайнеры длиной больше 80-ти метров и шириной около 14-ти, рассчитаны на 180 пассажиров, которые будут путешествовать в каютах "люкс" и первого класса. Общая сумма заказа превышает 800 миллионов рублей. И это только начало.

"Акцент в 2018 году — на гражданское судостроение, тем не менее, доля военных заказов остается достаточно высокой, и наша главная задача на 18-й год, без всяких оговорок, закрыть все наши долги прошлых лет, выполнить заказ в полном объеме. Еще будут танкеры и сухогрузы, строительство судов дноуглубительных", — отметил Алексей Рахманов, президент ОСК.

Круизные суда будут строить в Астраханской области на территории особой экономической зоны. Судостроительный завод "Лотос" — одно из крупнейших предприятий в ЮФО. Сегодня положено начало нового этапа в истории кораблестроения региона.

"В нашей стране сегодня действует и начинает развитие мощная программа восстановления и строительства гражданского флота, и я знаю — эта программа предполагает двадцатипроцентное увеличение ежегодно. Это перспективы, это развитие не только завода "Лотос", всей судостроительной отрасли страны и нашего региона", — уверен Александр Жилкин, губернатор Астраханской области.

Благодаря малой осадке, у этих круизных судов совершенно другие возможности и проходимость гораздо лучше. Они могут перемещаться по неглубоким рекам и под мостами, а это расширение круизной географии. Путешествие не только по Европейской части страны, но и по Сибири и Дальнему Востоку.