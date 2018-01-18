Армен Джигарханян госпитализирован с гипертоническим кризом

По информации источника в медицинских кругах, народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован из своего театра в Москве в больницу им. Пирогова с диагнозом "гипертонический криз".

Кроме того, у медиков есть подозрения на невралгию и на то, что артист подхватил вирус, передает ТАСС. В настоящее время у Армена Джигарханяна наблюдается общая слабость, но он находится в сознании.

Ранее сообщалось, что в резонансной истории отношений 82-летнего Армена Джигарханяна и его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской произошел очередной поворот: женщина подала в суд апелляцию с просьбой отменить ее развод с народным артистом СССР. Свое решение она объяснила тем, что не доверяет обвинениям, которые в последнее время высказывал актер. Цымбалюк-Романовская утверждает, что все эти обвинения не соответствуют действительности, и она может это доказать.