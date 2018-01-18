Тема:

Конфликт в семье Джигарханяна 31 минута назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
18 января 201800:33

Армен Джигарханян госпитализирован с гипертоническим кризом

Андрей Махонин/ТАСС

Читайте нас в Telegram

По информации источника в медицинских кругах, народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован из своего театра в Москве в больницу им. Пирогова с диагнозом "гипертонический криз".

Кроме того, у медиков есть подозрения на невралгию и на то, что артист подхватил вирус, передает ТАСС. В настоящее время у Армена Джигарханяна наблюдается общая слабость, но он находится в сознании.

Ранее сообщалось, что в резонансной истории отношений 82-летнего Армена Джигарханяна и его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской произошел очередной поворот: женщина подала в суд апелляцию с просьбой отменить ее развод с народным артистом СССР. Свое решение она объяснила тем, что не доверяет обвинениям, которые в последнее время высказывал актер. Цымбалюк-Романовская утверждает, что все эти обвинения не соответствуют действительности, и она может это доказать.

 

Ранее по теме

Коротко

00:54

В шведском Мальмё прогремел взрыв у полицейского участка

00:33

Армен Джигарханян госпитализирован с гипертоническим кризом

23:12

В Турции продлен режим ЧП

22:05

40 человек эвакуированы из-за пожара на рынке "Садовод" в Москве

21:20

Экспертиза: ранивший журналистку "Эха Москвы" страдает шизофренией

20:20

"Зенит" оштрафован на 30 тысяч евро из-за фанатов

19:33

В Турции потерпел крушение военный самолет

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Российские туристы, застрявшие в Мексике, вылетели в Москву

Российские туристы, застрявшие в Мексике, вылетели в Москву

2 часа назад
Очевидцы сняли на видео пожар на рынке "Садовод"

Очевидцы сняли на видео пожар на рынке "Садовод"

59 минут назад
Армен Джигарханян госпитализирован с гипертоническим кризом

Армен Джигарханян госпитализирован с гипертоническим кризом

26 минут назад
"Зенит" оштрафован на 30 тысяч евро из-за фанатов

"Зенит" оштрафован на 30 тысяч евро из-за фанатов

4 часа назад
Самый кассовый: "Движение вверх" смотрят по 10 раз

Самый кассовый: "Движение вверх" смотрят по 10 раз

4 часа назад
Владельцы аттракциона выбросили тело погибшей туристки в реку

Владельцы аттракциона выбросили тело погибшей туристки в реку

2 часа назад
Курс биткоина оказался зависимым от действий отдельных людей

Курс биткоина оказался зависимым от действий отдельных людей

6 часов назад
"Движение вверх" c 2 миллиардами рублей - в топ-5 за всю историю

"Движение вверх" c 2 миллиардами рублей - в топ-5 за всю историю

4 часа назад
При пожаре на востоке Москвы трое детей спрыгнули с высоты на растянутое одеяло

При пожаре на востоке Москвы трое детей спрыгнули с высоты на растянутое одеяло

7 часов назад
В средневековой эпидемии чумы крысы не виноваты

В средневековой эпидемии чумы крысы не виноваты

15 часов назад
Ивановича похоронят на Аллее великих людей Сербии

Ивановича похоронят на Аллее великих людей Сербии

3 часа назад
Тамара Гвердцители заплатила за славу женским счастьем

Тамара Гвердцители заплатила за славу женским счастьем

11 часов назад
Экипаж Николаева провалил 11-й этап и потерял лидерство на "Дакаре"

Экипаж Николаева провалил 11-й этап и потерял лидерство на "Дакаре"

49 минут назад
Виталина объяснила, почему передумала разводиться с Джигарханяном

Виталина объяснила, почему передумала разводиться с Джигарханяном

6 часов назад
Нужна помощь: Сюмбель Валиевой необходима операция на сердце

Нужна помощь: Сюмбель Валиевой необходима операция на сердце

15.01.2018 09:00
Турция не допустит создания Штатами "пограничной армии" в Сирии

Турция не допустит создания Штатами "пограничной армии" в Сирии

3 часа назад
Шаг на пути к мечте: "Синяя птица" ищет новых юных участников проекта

Шаг на пути к мечте: "Синяя птица" ищет новых юных участников проекта

11 часов назад
166
Экспертиза: ранивший журналистку "Эха Москвы" страдает шизофренией

Экспертиза: ранивший журналистку "Эха Москвы" страдает шизофренией

3 часа назад
Балигейт: за что на Собчак ополчились в команде Навального?

Балигейт: за что на Собчак ополчились в команде Навального?

4 часа назад
60 минут. Украина не будет разрывать дипотношения с Россией

60 минут. Украина не будет разрывать дипотношения с Россией

4 часа назад
506
Минкульт перенес на две недели премьеру фильма "Приключения Паддингтона 2"

Минкульт перенес на две недели премьеру фильма "Приключения Паддингтона 2"

4 часа назад
Двойник Элвиса рассказал о выступлении на свадьбе пары, которая замучила 13 детей

Двойник Элвиса рассказал о выступлении на свадьбе пары, которая замучила 13 детей

4 часа назад
Украина может возобновить закупки российского газа

Украина может возобновить закупки российского газа

5 часов назад
Экс-советник Трампа готов дать показания по "российскому делу"

Экс-советник Трампа готов дать показания по "российскому делу"

5 часов назад
Астрономы впервые обнаружили "спокойную" чёрную дыру в шаровом скоплении

Астрономы впервые обнаружили "спокойную" чёрную дыру в шаровом скоплении

5 часов назад
Поддельные расширения для Chrome скачали 500 000 раз

Поддельные расширения для Chrome скачали 500 000 раз

6 часов назад
Стас Пьеха ради сына взял дом в ипотеку

Стас Пьеха ради сына взял дом в ипотеку

6 часов назад
Немцы смастерили летающую ванну. Видео

Немцы смастерили летающую ванну. Видео

6 часов назад
Метеорит, упавший в Мичигане, вызвал землетрясение

Метеорит, упавший в Мичигане, вызвал землетрясение

6 часов назад
Бывший глава СБ Березовского арестован на 2 месяца

Бывший глава СБ Березовского арестован на 2 месяца

6 часов назад
При подозрении на хищение банковские карты будут блокировать

При подозрении на хищение банковские карты будут блокировать

6 часов назад
Чемпионат Европы. Фигурист Алиев стал вторым после короткой программы

Чемпионат Европы. Фигурист Алиев стал вторым после короткой программы

7 часов назад
"Это моя мойва": настырный песец съел улов норильского рыбака

"Это моя мойва": настырный песец съел улов норильского рыбака

7 часов назад
20-тонные истребители впервые приземлились на обычную автотрассу

20-тонные истребители впервые приземлились на обычную автотрассу

7 часов назад
Жители Оймякона недоумевают, почему о них пишут зарубежные СМИ

Жители Оймякона недоумевают, почему о них пишут зарубежные СМИ

7 часов назад
Бобры затопили целую деревню в Татарстане

Бобры затопили целую деревню в Татарстане

7 часов назад
Новинка Motorola скопирует самую спорную деталь iPhone X

Новинка Motorola скопирует самую спорную деталь iPhone X

8 часов назад
Южную Корею и КНДР объединит на Олимпиаде единый флаг

Южную Корею и КНДР объединит на Олимпиаде единый флаг

8 часов назад
Румынские овцы подрывают безопасность американской ПРО

Румынские овцы подрывают безопасность американской ПРО

8 часов назад
В США умер режиссер и сценарист "Полицейской академии"

В США умер режиссер и сценарист "Полицейской академии"

8 часов назад
Мэтт Дэймон раскритиковал секс-скандалы в Голливуде и испугался реакции

Мэтт Дэймон раскритиковал секс-скандалы в Голливуде и испугался реакции

8 часов назад
Отец заставил сына бросить школу ради киберспорта

Отец заставил сына бросить школу ради киберспорта

9 часов назад
WhatsApp начал бороться с "письмами счастья"

WhatsApp начал бороться с "письмами счастья"

9 часов назад
Иждивенчество, превратившееся в образ мыслей

Иждивенчество, превратившееся в образ мыслей

9 часов назад
Зрители передразнили белорусскую теннисистку из-за ее стонов

Зрители передразнили белорусскую теннисистку из-за ее стонов

9 часов назад
Пермским подросткам светит по 7 лет, если раненые не умрут

Пермским подросткам светит по 7 лет, если раненые не умрут

9 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

9 часов назад
1 223
Чубайс со смехом зачитал листовки, которыми в него кинули

Чубайс со смехом зачитал листовки, которыми в него кинули

10 часов назад
Эротический танец курсантов летного училища разберут на спецкомиссии

Эротический танец курсантов летного училища разберут на спецкомиссии

10 часов назад
Следственный комитет России уличил Родченкова во лжи

Следственный комитет России уличил Родченкова во лжи

11 часов назад
Появились первые фото обновленной Lada Granta

Появились первые фото обновленной Lada Granta

11 часов назад
Маленького Артемку спасет пересадка почки

Маленького Артемку спасет пересадка почки

11.01.2018 12:28
Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве

Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве

12.01.2018 22:28
Первый концерт и "Зимние грезы" Чайковского: Госоркестр Татарстана приглашает в консерваторию

Первый концерт и "Зимние грезы" Чайковского: Госоркестр Татарстана приглашает в консерваторию

11.01.2018 23:10