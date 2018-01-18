CAS объявит решения по 39 российским спортсменам до 2 февраля

До 2 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне примет решение по делам 39 россиян, которые представляют зимние виды спорта. Все они ранее были пожизненно отстранены дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета от участия в Играх.

Суд опубликовал регламент, по которому будут проходить слушания. Было принято решение разделить 42 российских спортсменов, подавших апелляции в CAS на решения МОК, на три группы. В первую группу вошло большинство бобслеистов, скелетонисты, лыжники и конькобежцы. Во вторую – хоккеистки, саночники и бобслеистка Людмила Удобкина.

Индивидуальные слушания по спортсменам из первых двух групп будут проведены с 22 по 27 или 28 января. Решения будут оглашаться с 28 января по 2 февраля, отмечает ТАСС. Слушания будут закрыты. Но в них примут участие Григорий Родченков и Ричард Макларен. которые будут заслушаны в качестве свидетелей с помощью видеосвязи. Большинство россиян подали апелляции в CAS с целью допуска к участию в Олимпийских играх — 2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

В третью группу вошли биатлонистки Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева. Их дела будут рассмотрены позднее. Из отстраненных МОК российских спортсменов апелляцию в CAS не подал только бобслеист Максим Белугин.