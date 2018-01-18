Во время слушаний в американском суде застрелен подросток

В американском штате Огайо во время слушаний в суде заместитель прокурора округа застрелил несовершеннолетнего подсудимого, обвиняемого в угрозе применения огнестрельного оружия.

Дело в отношении 16-летнего обвиняемого слушалось в суде по делам несовершеннолетних в среду, 17 января, сообщает РИА Новости. В ходе слушаний в зале суда возник конфликт между заместителем прокурора, подростком и членами его семьи. После того, как юриста сбили с ног и начали избивать, он был вынужден открыть огонь. Пуля попала в подсудимого, его госпитализировали, однако от полученного ранения подросток скончался.