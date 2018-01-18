Пожар на рынке "Садовод" потушен

На юго-востоке Москвы ликвидирован пожар, вспыхнувший накануне вечером на рынке "Садовод". Возгорание было локализовано около полуночи, и уже в 3:51 четверга огонь был потушен.

Как сообщалось, пожар на территории рынка "Садовод" охватил павильоны контейнерного типа, установленные в два-три этажа, в которых хранились товары, напоминает ТАСС. С территории рынка были эвакуированы около 40 человек, информации о пострадавших не поступало. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, в его тушении приняли более 100 человек и 30 единиц техники.