"ПСЖ" забил восемь мячей "Дижону", Неймар оформил покер

Во Франции семью матчами завершился 21-й тур национального чемпионата. Футболисты "Пари Сен-Жермен" в домашнем матче забили восемь безответных мячей "Дижону".

Больше всех в составе победителей в разгроме соперника поучаствовал бразильский нападающий Неймар, который оформил покер – забил четыре гола в одном матче. Бразилец отличился на 42-й, 57-й, 73-й и 83-й минутах. Кроме того, дубль сделал Анхель Ди Мария (4-я и 15-я), по разу отличились Эдинсон Кавани (21-я) и Килиан Мбаппе (77-я). "ПСЖ" одержал пятую победу подряд, с 56 очками парижский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая ближайшего преследователя — "Лион" – на 11 баллов. "Дижон" с 25 очками располагается на 11-й строчке.