У берегов Японии произошло землетрясение

В акватории Тихого океана у берегов островов Огасавара, административно входящих в столичную префектуру Токио, но находящихся в тысяче километров к югу от основной территории Японии, произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Эпицентр сейсмического события находился в нескольких десятках километров от острова Титидзима, его очаг залегал на глубине 10 километров под дном океана, передает ТАСС. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.