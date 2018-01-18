"Челси" вдевятером вышел в 1/16 финала Кубка Англии

В Англии тремя матчами завершилась стадия 1/32 финала национального Кубка – старейшего турнира в мире. Футболисты "Челси" на своем поле в серии пенальти оказались сильнее "Норвича" в переигровке и вышли в 1/16 финала турнира. Первая встреча команд завершилась вничью со счетом 0:0.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Миши Батшуайи (55-я минута). У гостей отличился Джамаль Льюис, сравнявший счет уже в компенсированное время. В серии пенальти "Челси" оказался сильнее со счетом 5:3. Лондонцы заканчивали матч вдевятером. Сначала на 117-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Педро, а на 120-й второй "горчичник" получил Альваро Мората. В 1/16 финала "Челси" 28 января дома сыграет с "Ньюкаслом".

В следующую стадию турнира также вышли "Суонси" и "Уиган", которые сломили сопротивление "Вулверхэмптона" и "Борнмута" соответственно.