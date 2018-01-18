Twitter оповестит пользователей, которые могли читать "связанные с Россией" аккаунты

Твиттер вычислит пользователей, читавших связанные с Россией аккаунты, и оповестит их о получении необъективных данных. Об этом сообщили в руководстве микроблога. Все будет происходить в индивидуальном порядке, отмечает телеканал "Россия 24". С теми, кто читал аккаунты, предположительно связанные с Москвой, будут выходить на связь представители Твиттера.

По мнению американских властей, эти страницы проявляли активность в соцсетях в преддверии президентских выборов в США. Ранее компания Facebook запустила портал, где можно увидеть, следил ли пользователь за российской рекламой.