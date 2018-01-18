"Зенит" стал лучшим европейским клубом по чистой прибыли в 2016 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвел итоги за 2016 финансовый год. Согласно ним, санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" занял первое место в списке европейских клубов по чистой прибыли. Она составила 77 миллионов евро.

Второе и третье места достались английским "Тоттенхэму" (44 млн) и "Манчестер Юнайтед" (34 млн) соответственно, сообщает РИА Новости. Московский ЦСКА с 17 млн расположился на 17-й позиции. Как отмечается в финансовом отчете УЕФА, во многом первому месту "Зенита" поспособствовали трансферы игроков. В 2016-м "Зенит" выгодно продал бразильского форварда Халка и бельгийского полузащитник Акселя Витцеля. Также УЕФА при подсчете изучал финансовые аспекты деятельности клубов, посещаемость матчей, спонсорство, телевизионные контракты и прочее.

Ранее стало известно, что Российская футбольная премьер-лига оказалась на шестом месте среди европейских чемпионатов по уровню зарплат футболистов. А московский "Спартак" оказался в четверке европейских футбольных клубов по приросту посещаемости.