Православные отмечают Крещение Господне

В четверг, 18 января, вечером по всей России по случаю православного праздника Крещения Господня состоятся богослужения и купания в прорубях. По этому случаю на водоемах делают специальные проруби, а на площадях городов и поселков устанавливают купели.

Первыми Крещение отпразднуют на востоке России, а в Москве подготовили около шести десятков купелей, передает телеканал "Россия 24". Места подбирались с учетом толщины льда и погоды. Вместе с тем, в ряде регионов из-за сильных морозов рождественские купания отменили. Так, в частности, поступили в Норильске, где в эти дни ожидается до минус 52 градусов. Из-за холодов в городе объявили штормовое предупреждение.

В Магаданской области из-за низких температур снова отменяют занятия в школах — термометры показывают там минус 53 градуса. Автомобилистам рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов, такой же совет дали туристам и охотникам. В Якутии же сильные холода жителей не пугают, и они готовятся к крещенским купаниям. В столице республики Якутске шутят: будет минус 36 — тепло.