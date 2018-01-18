Американские эксперты предполагают наличие двадцати ядерных боеголовок у КНДР

Северная Корея может располагать 20-ю ядерными боеголовками. Это подсчеты представителя Федерации американских ученых Ханса Кристенсена. По его словам, КНДР добилась большого прогресса в своей ядерной программе. Это удалось благодаря многочисленным испытаниям. Большая часть боеголовок, которые есть у Пхеньяна — это заряды мощностью от 10 до 20 килотонн. Такие заряды использовались в испытаниях в 2013 и 2016 годах, сообщает телеканал "Россия 24".