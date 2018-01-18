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18 января 201806:58

Киберграбеж в Таиланде: жертвой преступников стала пара из России

Global Look Press

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В Таиланде на острове Пхукет пара из России подверглась нападению неизвестных, заставивших потерпевших перевести со своего счета биткойны на сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов.

Жертвы вымогательства обратились за помощью в местную полицию спустя несколько дней после совершения преступления. Они заявили, что группа злоумышленников, предположительно, выходцев из России, ворвалась в их квартиру и несколько часов удерживала, заставив перевести сбережения в биткойнах на сторонний счет, передает ТАСС. Также добычей преступников стали три ноутбука и дорогостоящий смартфон.

Сотрудникам местной полиции удалось засечь сигнал похищенного смартфона. По предварительным данным, он находится уже в соседней Малайзии.В полиции предположили, что вымогатели могли выслеживать своих жертв, зная о наличии у них сбережений в криптовалюте.

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