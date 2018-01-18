Нелегалы перебираются с Украины в Европу на "кукурузниках" и тележках

Нелегалы перебираются с Украины в Европу на "кукурузниках" и тележкахЧитайте нас в Telegram
В Венгрии нашли украинский самолет АН-2. На нем 11 нелегалов незаконно пересекли украинско-венгерскую границу.
Открыли окно в Европу на "кукурузнике". Летел самолет низко, видимо, искал площадку, чтобы приземлиться. Ночью Ан-2 пролетел рядом с домом одного из полицейских, тот вызвал коллег. После этого самолет сел на ферме около пограничной территории. Спустя некоторое время на месте были кинологи с собаками. Выяснилось, что крылатая машина — украинская.
"Действительно, такая ситуация имела место. Самолет вылетал из тыловых районов, расположенных далеко от государственной границы", — заявили в Государственной пограничной службе Украины.
На первый взгляд, "кукурузник" ненадёжный. Небрежная сборка, сидения, кажется, еле держатся. 11 пассажиров — восемь вьетнамцев и трое граждан Афганистана — были задержаны полицией. Им инкриминируют незаконный въезд на территорию Венгрии. А кабина летчика была пуста, его объявили в розыск. Выясняют также, кто был организатором перевозки мигрантов.
Тем временем в Белоруссии ищут хозяев дрезины-беспилотника. Контрабандисты проявили смекалку – людей не задействовали, а использовали тележку кустарного производства: металлическая сетка, на которую едва ли поместится груз, колеса, два аккумулятора. Тележка на электродвигателе ехала по рельсам со стороны Литвы. Ночью ее засекла система видеонаблюдения. Когда белорусский пограничник попытался остановить тележку, она чуть ли не сбила его с ног.
"Такой "транспорт" должен был сыграть важную роль в деле контрабандистов. Предположительно, именно они попытались использовать тележку для "разведки" местности. Однако новый метод переброса контрабанды оказался провальным. Проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности на границе", — заявили в пограничной службе Белоруссии.
Самодельные повозки контрабандисты используют редко, в основном незаконный груз переносят по воздуху. Из Тернопольской области на кукурузнике Ан-2 планировали переправить в Польшу десятки килограммов сигарет. Как сообщает Apostrophe.UA, операция длилась несколько дней, ведь нарушители несколько раз меняли место взлета. Также были обнаружены и лица, которые вероятно причастны к нарушению, и два автомобиля. Некоторые из граждан после разоблачения попытались скрыться с места, однако это им не удалось, пограничники их задержали.
А недавно украинские контрабандисты прорыли "метро" в жилом доме. На старых вагонетках с аккумуляторами медленно и со скрежетом преступники доставляли незаконный груз (наркотики и сигареты) в Словакию. Позже на повозках стали переправлять и людей.
Контрабанда на Украине — давно раскрученный теневой бизнес. В 2016 году одних только сигарет нелегальным путем в Европу доставили около шести миллиардов штук.
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