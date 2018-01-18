Китайский Шэньчжэнь перекупил у Сингапура WTA Finals

Женская теннисная ассоциация заключила новый контракт на проведения итогового чемпионата WTA. Из Сингапура, где состязания проводились с 2014 года, турнир переезжает в Китай. На протяжении 10 лет – с 2019-го по 2028-й, — его будет принимать город Шэньчжэнь.

При этом пока в Шэньчжэне негде проводить соревнования такого уровня, но власти города и провинции при поддержке центра намерены специально для проведения WTA Finals построить новый крытый стадион на 12 тыс. человек.

Однако, главным стало то, что представители Поднебесной, которая в последние годы вкладывает в теннис большие деньги, предложили WTA удвоить призовой фонд итогового чемпионата. Уже в первый год проведения WTA Finals в Китае его призовые достигнут 14 млн долларов.

Следует также отметить, что Сингапур вызывался продлить контракт с WTA, но не смог обеспечить финансовые условия, сравнимые с представленными Шэньчжэнем. Среди претендентов на турнир также были российский Санкт-Петербург, Прага и Манчестер.