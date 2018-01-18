Евгений Донской проиграл во втором круге Australian Open

На кортах "Мельбурн-парка" продолжаются матчи четвертого игрового дня Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира "Большого шлема". Россиянин Евгений Донской играл с 25-й ракеткой состязаний итальянцем Фабио Фоньини и уступил.

Донской отлично начали игру, выиграв первый сет, что называется, "в одну калитку" – 6:2. Тем не менее, итальянец сумел собраться и выдал "на гора" три победные партии подряд – 6:3, 6:4, 6:1.