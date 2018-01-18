На западе Казахстана сгорел автобус. Погибли 52 человека

В Актюбинской области Казахстана сгорел автобус.

Трагедия произошла в четверг утром в Иргизском районе области, на 1068-м километре дороги Самара – Шымкент. По данным "Интерфакса", во время движения в "Икарусе" произошло возгорание.

В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Выбраться удалось лишь пятерым, остальные 52 человека погибли на месте. В настоящее время устанавливается их гражданство. По некоторым данным, там были граждане Узбекистана.

Пятерым выжившим пассажирам оказывается медицинская помощь. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб, организована работа горячей линии. На месте ДТП работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.