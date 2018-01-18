На салатовой ветке московского метро произошел сбой

На южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена утром 18 января произошел сбой в движении поездов. Составы ходили с увеличенным интервалом.

Как сообщается на официальной страничке столичной подземки в Twitter, причиной сбоя стали технические проблемы. Интервал движения поездов был увеличен с 09:05 до 09:12. В настоящее время поезда ходят по обычному графику.