На Крымском мосту появились первые фонари

На одном из участков автодорожной части моста через Керченский пролив длиной 450 метров установлены барьерное ограждение и мачты освещения, передает РИА Новости.

Как сообщил инфоцентр "Крымский мост", на пилотном участке автодорожной части Крымского моста выполнено обустройство проезжей части. "Это передовой участок строительства на острове Тузла, где дорожники установили барьерное ограждение и мачты освещения на протяжении 450 метров будущей автодороги".

По словам строителей, на участке моста между пятью опорами выполнены работы по обустройству дороги, где по обоим направлениям и обеим сторонам моста установлено ограждение (всего 1,8 км длиной) и 28 мачт освещения.

Светильники защищены от морского климата и тумана, в них использованы натриевые лампы высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.

Крымский мост соединит Крым и Краснодарский край. Он будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту намечено на декабрь 2018 года.