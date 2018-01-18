Криштиану Роналду может отправиться за "длинным юанем"

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" категорически не хочет продолжать выступать за "Королевский клуб", обидевшись на его руководителей. К португальской звезде прицениваются разные команды и одной из них стал китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

В чемпионате Китая крутятся очень большие деньги, так что интерес "Тяньцзиня" к лучшему игроку мира последних лет вполне естествен, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на британский Sky Sports. Тем не менее, 32-летний португалец хотел бы остаться в Европе, его интересует, в частности, возвращение в "Манчестер Юнайтед".

Стоит напомнить, что за китайский "Цюаньцзянь" выступает экс-полузащитник "Зенита" Аксель Витсель. По итогам прошлого сезона клуб занял третье место в чемпионате Китая.