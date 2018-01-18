Нигериец Ахмед Муса вернется в ЦСКА

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса вернется из английского "Лестера" в ЦСКА. Муса выступал за армейский клуб с 2012 по 2016 годы.

О возвращении нападающего в ЦСКА сообщил "Спорт-Экспресс", сославшийся на главного тренера сборной Нигерии Гернота Рора. Французский специалист приветствовал предстоящий переход Мусы в ЦСКА. Перед чемпионатом мира Ахмеду необходима игровая практика, которой у него нет в "Лестере".

Ажмед Муса за время выступлений в ЦСКА, трижды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. В 2016 году он был продан "Лестеру", но так и не смог заиграть в английском клубе.