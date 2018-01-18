Застрявшие в Мексике россияне прилетели в Москву

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Проблемы турфирм и чартеров 3 часа назад
Застрявшие в Мексике россияне прилетели в МосквуЧитайте нас в Telegram
В Москву сегодня вернулись россияне, которые более суток не могли вылететь домой из мексиканского Канкуна. Более 500 человек застряли на курорте из-за того, что их рейс задержали в аэропорту, передает телеканал "Россия 24".
Как сообщило посольство России в Мексике, причиной задержки стали долги авиакомпании. Сначала сообщалось, что авиакомпания "Россия" задолжала за стоянку в аэропорту. Однако в самой авиакомпании заявили, что рейс не может вылететь из-за действий мексиканских авиационных властей.
По некоторым данным, мексиканские пограничники потребовали, чтобы этим бортом были депортированы четверо граждан Армении. Однако позже эту информацию опровергли в МИД Армении.
Прибыв в аэропорт Внуково, туристы поделились проблемами, с которыми им пришлось столкнуться, пока они ждали вылета задержанного рейса.
"Нам не было предоставлено ни воды, ни еды, ни посадочных мест. Дети были вынуждены спать на чемоданах и сидеть на голом полу", – рассказала Гульнара Конюхова, которая путешествовала с двумя детьми.
Теперь возмущенные пассажиры намерены требовать компенсации от авиакомпании.
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